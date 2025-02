COMUNICAZIONI RADIO IN EMERGENZA: TEST NELLE GALLERIE DELLA SS 36

LECCO – Lo scorso 4 febbraio la Provincia di Lecco e i volontari della protezione civile nucleo telecomunicazioni hanno partecipato alle prove radio di test nelle gallerie della SS 36 del Lago di Como e dello Spluga. L’attività si è svolta in collaborazione con Regione Lombardia e le Province di Sondrio, Como e Monza Brianza.

Lo scopo dell’attività è stato quello di testare le comunicazioni radio di protezione civile all’interno delle gallerie nel caso in cui si verifichi un’emergenza che necessiti operazioni di assistenza alla popolazione in caso di eventi che si configurino come una situazione di emergenza di protezione civile. Il Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate è stato il campo base per le operazioni, anche in funzione della presenza postazione fissa per le comunicazioni radio regionali di protezione civile, coinvolta nelle prove di sintonia condotte mensilmente, che ha assolto il ruolo di sala radio.

L’attività ha visto coinvolti 12 volontari e 5 mezzi, suddivisi in 5 equipaggi e presidio della sala radio. Il coordinamento sul territorio di Lecco è stato effettuato dal personale del servizio di protezione civile della Provincia, presente nella colonna dei mezzi e al campo base di Sala al Barro. Questa prima attività di test anticipa una esercitazione che si terrà nei prossimi mesi, anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.