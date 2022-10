LECCO – Online l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alla costituzione di Comunità Energetiche sul territorio comunale di Lecco. Lo scopo è quello di incrementare l’utilizzo di fonti rinnovabili nella produzione energetica locale, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e di riduzione della dipendenza energetica.

“ll primo step di questo ambizioso e importante progetto – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi – sarà la realizzazione dello studio di fattibilità comunale dei consumi energivori, delle superfici captanti e delle potenzialità di sviluppo fotovoltaico in attesa della manifestazione d’interesse regionale. L’obiettivo di tale iter progettuale è quello di coordinare e promuovere una o più comunità energetica nel territorio lecchese. Attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici o l’attivazione altra fonte di energia rinnovabile, all’interno della rete vogliamo produrre circa 2.200 MWh l’anno, con benefici sull’ambiente e, in definitiva, sul clima in termini di emissioni di CO2, coinvolgendo una rete di attori che a diverso titolo si impegnino per una comune visione di sostenibilità non solo ambientale, ma anche di rilancio economico e di sussidiarietà sociale”.

In questa ottica, entro le 12 di martedì 8 novembre soggetti pubblici, società partecipate, enti del terzo settore, piccole e medie imprese, grandi imprese, associazioni datoriali e sindacali, e non solo, potranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione ai tavoli di co-programmazione in qualità di consumatore di energia, consumatore con a disposizione una superficie sulla quale installare un impianto fotovoltaico o altra fonte di energia rinnovabile per auto alimentarsi e mettere in rete oppure produttore, ma anche operatore che si occupa di servizi di progettazione o fornitura e installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o realtà che si occupa di educazione al consumo, facilitazione, sensibilizzazione e utilizzo incentivi sociali.

I tavoli di co-programmazione si terranno martedì 15, 22 e 29 novembre dalle 17 alle 19.

Il bando e il modello di richiesta di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune di Lecco a questo collegamento. Per eventuali informazioni è possibile scrivere ad ambiente@comune.lecco.it.