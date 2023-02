VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera ha dato avvio a un’indagine conoscitiva e partecipativa per la creazione di comunità energetiche rinnovabili (C.E.R.) sul territorio comunale allo scopo di iniziare il percorso di istituzione della Comunità Energetica.

Questa prima fase conoscitiva pubblica serve per valutare l’interesse delle utenze presenti sul territorio comunale a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli ulteriori incentivi regionali o legati al PNRR.

L’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti privati e pubblici del territorio ad aderire al percorso di costruzione delle Comunità Energetiche comunali, ha scopo esplorativo, non comporta obblighi negoziali da parte o nei confronti del Comune di Valmadrera. Sono invitati a presentare domanda, a titolo esemplificativo e non esaustivo: soggetti pubblici, società partecipate, enti del terzo settore, piccole e medie imprese, artigiani, grandi imprese, associazioni datoriali e sindacali. Sono escluse dalla partecipazione le persone fisiche.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate entro le 12 del 6 marzo. Tutta la documentazione è pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune di Valmadrera. Per illustrare l’intera procedura e, nello specifico, questa prima fase interlocutoria, è organizzato un incontro per lunedì 27 febbraio alle 17:30 presso Centro Culturale Fatebenefratelli.