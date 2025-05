CON ANPI IL FIGLIO D’UN EX PRIGIONIERO DI GUERRA INGLESE NASCOSTO A LECCO

LECCO – Venerdì 30 maggio alle 11.30, in sala consiliare di palazzo Bovara, Anpi Lecco promuove, in collaborazione con il Comune di Lecco, un incontro con Jonathan Suttner, figlio di Adolph Suttner, ex prigioniero di guerra inglese, nascosto a Lecco in casa delle sorelle Villa prima dell’espatrio in Svizzera.

All’iniziativa, inserita all’interno della rassegna “1943: Le vie della salvezza – Ex prigionieri di guerra, ebrei, ricercati politici da Lecco alla Svizzera“, prenderò parte il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. Interverranno Angelo De Battista con “1943-1944: la rete per gli espatri a Lecco”, David Goldsworthy con “Il mio interesse verso la storia della Resistenza lecchese”, Jonathan Suttner con “Il ricordo di mio padre e del suo avventuroso ritorno a casa” e le testimonianze dei parenti di chi collaborò all’espatrio. Conclusioni di Enrico Avagnina, presidente del Comitato provinciale A.N.P.I. Lecco: “Le Resistenze”.