CON LA FIACCOLATA DELLA “M.U.L.A.” TORNA UN MONTE BARRO ILLUMINATO

GALBIATE – Anche quest’anno il gruppo de la “M.U.L.A.” (http://vivalamula.blogspot.com/), è tornato ad illuminare il Monte Barro con la sua ormai tradizionale fiaccolata giunta alla sua settima edizione. Evento che ormai da qualche anno, anticipa tutte le più tradizionali fiaccolate del Lecchese.

Una sessantina di persone illuminate da coloratissime lucine elettriche e e vestite con simpatici travestimenti hanno risalito il panoramico sentiero delle creste.

Il gruppo ha potuto godere di un di un fantastico tramonto che ha infuocato il lago di Pusiano e di Annone.

Il vento dei giorni scorsi ha spazzato via le nuvole ed ha concesso al gruppo di godere di un panorama fantastico che spaziava dal Monviso al Monte Rosa, alle più vicine Grigne.

Dal basso il serpentone di luci in movimento era ben visibile e non è sfuggito agli sguardi di chi, da casa, li seguiva. Il gruppone è salito con calma, attendendosi reciprocamente sino in vetta dove ha brindato assieme al fine di scambiarsi gli auguri. La discesa è avvenuta per il versante che porta all’Eremo, dove ci si è fermati per la rituale foto di gruppo. Al termine della camminata il gruppo si è riunito per cenare assieme. Non sono mancati risate e gli immancabili premi per i travestimenti più originali e luminosi. Una bella serata in vero stile Mula; nella semplicità e nella voglia di stare assieme condividendo la passione per i monti e per le belle amicizie.

Ci si è infine salutati con la rinnovata promessa di tornare a camminare sulle nostre amate montagne in un 2025 già ricchissimo di appuntamenti per questo gruppo.