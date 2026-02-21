CON L’ALBINOLEFFE, MISTER VALENTE CHIEDE CONCENTRAZIONE AL LECCO

LECCO – Alla vigilia del match Lecco‑AlbinoLeffe, mister Federico Valente ha presentato la sfida di domenica sera (fischio d’inizio alle 20:30), valida per la 28ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, sottolineando il peso specifico di questa gara per la classifica e per il percorso di crescita della squadra bluceleste.
Ha chiesto ai suoi massima concentrazione e intensità per tutti i novanta minuti, senza cali di tensione, contro un avversario organizzato e difficile da affrontare.
Valente ha rimarcato l’importanza di dare continuità alle ultime prestazioni positive, cercando ulteriori passi avanti sul piano del gioco, dell’atteggiamento e della gestione dei momenti chiave del match.
L’allenatore bluceleste ha inoltre evidenziato come il contributo del pubblico del Rigamonti‑Ceppi possa risultare determinante, chiamando a raccolta i tifosi per spingere la squadra nei momenti più complicati.
RedSpo