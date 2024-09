CON L’ANCE “TROVARE L’ORDINE NEL DISORDINE. STRATEGIE PER L’IMPRESA”

LECCO – Si intitola “Trovare l’ordine nel disordine. Strategie per l’impresa” il convegno che ANCE Lecco Sondrio propone, in collaborazione con Banca Generali Private, il prossimo giovedì 26 settembre alle 18 presso la Casa dei Costruttori. Una riflessione a più voci sui temi macroeconomici di maggiore attualità che si rivolge trasversalmente al mondo dell’impresa, con l’obiettivo di fare chiarezza in un quadro generale in grande cambiamento e di notevole complessità.

“Abbiamo voluto proporre un momento di approfondimento di alto profilo, che va al di là degli interessi strettamente legati alla nostra categoria, perché crediamo che sia importante alzare lo sguardo dalla quotidianità in cui troppe volte siamo coinvolti per misurarci sui grandi temi che interrogano la nostra società contemporanea. – spiega Luca Fabi, presidente di ANCE Lecco Sondrio – Dopo la pandemia, che si è rivelata un vero e proprio “tornante della Storia”, numerosi fenomeni – macroeconomici, geopolitici e tecnologici – hanno subito un’accelerazione straordinaria: pensiamo all’inflazione, alla fine dell’iper-globalizzazione, alle guerre e ai conflitti che lambiscono il nostro continente coinvolgendoci come Paese, all’avvento dell’Intelligenza Artificiale. Ci troviamo a vivere in un quadro globale più frammentato e complesso. Diventa quindi importante comprendere come trovare l’ordine in questo disordine e come cogliere le opportunità che si aprono per il mondo dell’impresa”.

Introdotto dallo stesso Luca Fabi, da Augusto Cazzaniga (area manager Lombardia – Banca Generali) e da Mattia Elia (presidente Giovani Imprenditori ANCE Lecco Sondrio), il convegno vedrà gli interventi di Gabriele Pinosa (founder e CEO di Go-Spa consulting srl, esperto di macroeconomia e mercati finanziari) e di Raffaele Denardo (vice president Morgan Stanley Investment Management Italy).

Ampio spazio sarà dato al dibattito successivo. Il convegno è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Per informazioni e iscrizioni: edili@anceleccosondrio.it.