BARZIO – Edizione numero 51 per la Rassegna Organistica Valsassinese. Dopo i festeggiamenti ed il successo di pubblico dell’estate del cinquantennale, la celebre kermesse dedicata agli organi del territorio – ma non solo – inaugura con rinnovato entusiasmo il cartellone 2023. Quindici i concerti in calendario dal 1° luglio al 26 agosto, distribuiti in dieci chiese e nove Comuni della Valsassina e della Valvarrone; e anche quest’anno non saranno poche le occasioni di vanto per il vasto ed eterogeneo patrimonio organaro e culturale del territorio.

Tra gli importanti protagonisti di questa edizione è da segnalare la partecipazione di uno dei più importanti concertisti italiani, Alessio Corti (29 luglio a Barzio) e il ritorno di Maxime Patel, poliedrico artista francese, all’organo Mascioni di Barzio (18 agosto) per la terza volta nella storia della Rassegna…