MALPENSATA, CONCERTI SULLA “LAKE ARENA”: VIABILITÀ E DIVIETI

LECCO – In occasione degli eventi promossi dal Comune di Lecco per le rassegne musicali Lecco Jazz Festival e Sound of Lecco in programma sul palco galleggiante della Lake Arena allestito nello specchio d’acqua antistante alle gradinate della Malpensata, è in vigore fino il divieto di sosta con rimozione forzata fino alle 12 di giovedì 25 luglio in Lungolario IV Novembre all’altezza del civico 4 (lato lago) nei 2 stalli di sosta a partire dalle gradinate – ingresso nord. Istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata in Lungolario IV Novembre (lato lago) negli stalli di sosta prospicienti le gradinate dell’arena fino al civico 3 dalle 13 alle 24 di domenica 21 e mercoledì 24 luglio.

Dalle 21 alle 24 di domenica 21 e mercoledì 24 luglio saranno infine istituiti il divieto di transito in Lungolario IV Novembre e in Lungolario Cadorna da via Capodistria a via Malpensata (eccetto autobus, autocarri superiori a 35 q e residenti, con alcune limitazioni), la direzione obbligatoria a destra in Lungolario Cadorna su via Malpensata per i veicoli provenienti da Lungolario Cesare Battisti, la direzione obbligatoria a sinistra in Lungolario IV Novembre su via Capodistria per i veicoli provenienti da Lungolario Piave, la direzione obbligatoria a sinistra in via Tarelli su Lungolario Battisti e la direzione obbligatoria a sinistra in via Fratelli Calvi su Lungolario Cadorna.

Maggiori dettagli nel provvedimento viabilistico disponibile a questo collegamento.

Dalle alle 24 di domenica 21 e mercoledì 24 luglio in vigore anche il divieto di detenere all’interno dell’area delimitata antistante il palco galleggiante, contenitori di vetro, in metallo e dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti. Le bottiglie in plastica potranno essere introdotte nell’area degli eventi solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura.