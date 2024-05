CONCERTO DEI BNKR44 DOMANI IN PIAZZA GARIBALDI, CAMBIA LA VIABILITÀ

LECCO – Domani sera sabato 11 maggio a partire dalle 21:30 in piazza Garibaldi, per la rassegna Sound of Lecco si terrà il concerto dei Bnkr44.

Dalle 20.30 di sabato all’1 di domenica previsti il divieto di transito veicolare in piazza Garibaldi, via Cavour (da via Cairoli a piazza Garibaldi), via Nazario Sauro (da piazza Affari a piazza Garibaldi), via Roma (da piazza XX Settembre a via Carlo Cattaneo), piazza Mazzini (da via Carlo Cattaneo a piazza Garibaldi), l’obbligo di svolta a destra in via Cairoli (direzione via Cavour – piazza Diaz) e l’obbligo di svolta a sinistra in via Mascari (direzione via Cavour – piazza Diaz). Dalle 19 di sabato all’1 di domenica previsti il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi, via Cavour, via Nazario Sauro (da Piazza Affari a Piazza Garibaldi), via Roma (da piazza XX Settembre a via C. Cattaneo), piazza Mazzini (da via Carlo Cattaneo a piazza Garibaldi e viale Costituzione). A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.

Istituito inoltre il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte di pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo, esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici e di detenzione di contenitori di vetro o di metallo e di bombolette spray urticante in largo Europa, vicolo della Torre, via Sauro, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, via Cornelio, vicolo del Torchio, vicolo Granai, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via Fratelli Cairoli, via Cavour, piazza Diaz, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo, via Anghileri. A questo collegamento la relativa ordinanza.