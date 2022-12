LECCO – Oggi, sabato 31 dicembre, in occasione del ‘Concerto del 31 dicembre 2022’, il Comune di Lecco ha istituito obblighi, divieti e limitazioni in Lungo Lario Isonzo e Largo Europa, dalle 21.30 di sabato 31 dicembre 2022 alle 1.30 di domenica 1 gennaio 2023.

In particolare, verranno istituiti il divieto di transito veicolare, eccetto sosta in via Nullo e ai veicoli espressamente autorizzati. Quindi il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e l’interdizione del transito veicolare mediante idonei sbarramenti alle intersezioni e alle strade laterali.