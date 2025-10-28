CONCLUSI I LAVORI AL CIMITERO MONUMENTALE DI LECCO

LECCO – Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria all’ala est (braccio destro) del corpo a corte del cimitero monumentale di Lecco, iniziati a fine aprile del 2025.

Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza del solaio del piano primo dell’ala, con opere strutturali e la bonifica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche presso il cunicolo retrostante (posto sotto al marciapiede di viale Turati), la realizzazione di un nuovo canale di scarico delle acque piovane e il ripristino dell’originario canale con la sua funzione di aerazione delle superfici.

“L’intervento è concluso, se non per la residua parte delle finiture degli intonaci, che però si è deciso di effettuare, concordemente con la direzione lavori, dopo la seconda metà di novembre, per consentire che il livello di umidità presente si possa abbassare per garantire un risultato migliore – dice l’assessora alla Cura della città e Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi – Sempre nella seconda metà di novembre verrà effettuato il ripristino definitivo dell’asfaltatura del viale Turati (zona interessata dallo scavo) e del ponte sul torrente Gerenzone. Rendiamo accessibile pertanto l’ala est ai parenti dei defunti in vista delle prossime festività”.

Giovedì 30 ottobre il braccio destro sarà, infatti, riaperto al pubblico.