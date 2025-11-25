CONCLUSI I LAVORI ALLA RETE IDRICA IN VIA POLVARA E ROCCOLO

LECCO – Nel mese di novembre, sono state completate le opere per la sostituzione della rete di distribuzione idrica lungo via Polvara e via Roccolo a Lecco. A opera di Lario Reti Holding. L’intervento, del valore di 250.000 euro, ha permesso di migliorare l’efficienza della rete, ridurre le perdite idriche e garantire un servizio più sicuro e affidabile ai cittadini.

Durante i lavori è stata sostituita la tubazione in ghisa con una nuova condotta in PEAD (materiale plastico per una lunghezza di circa 460 metri in via Polvara e 200 metri in via Roccolo, collegando la nuova rete a quella già esistente sfruttando la saracinesca di sezionamento tra le reti di “Acquate” e “Germanedo”.

Al termine dell’intervento, tutti i manufatti risultano interrati, fatta eccezione per gli idranti. Superato il consueto periodo di assestamento, con l’arrivo della bella stagione si provvederà al ripristino definitivo degli asfalti, assicurando la completa messa a norma e l’ottimale uniformità della superficie stradale.