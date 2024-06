CONCORSO FOTOGRAFICO “CONTRASTI SUL BARRO”: I VINCITORI DI MAGGIO

GALBIATE – Si è concluso il secondo mese del concorso fotografico ‘Contrasti sul Barro’, organizzato dal Parco Monte Barro da aprile a giugno di quest’anno. Il concorso di quest’anno punta ad “evidenziare vari aspetti che generano o che possono essere considerati come contrasto quali ad esempio contrasti di luminosità, di colori, di forme, soggetti ed emozioni: vecchio/nuovo, visibile/invisibile, bello/brutto, predatore/preda, buono/cattivo, giovane/anziano, ecc. riferiti al territorio del Parco Monte Barro” e numerosi sono stati i fotografi che hanno inviato i loro scatti.

La giuria, composta dalla presidente del Parco Monte Barro Paola Golfari, dallo scrittore e giornalista Ruggero Meles e dai fotografi Riccardo Agretti e Paolo Ortelli ha votato, senza conoscerne l’autore, tutte le foto pervenute; i primi quattro classificati del mese di maggio sono stati Alessia Beretta di Arcore (MB), con “Esploratori nell’infinito” (voto 34/40); Giancarlo Bonfanti di Lecco, con “La nebbia” (voto 34/40); Emilio Bosisio di Calolziocorte, con uno scatto senza titolo (in copertina, voto 29/40); Laura Mandelli di Abbadia Lariana, con “Danza macabra al Roccolo di Costa Perla” (voto 29/40).

Le foto classificate ai primi tre posti di ogni mese saranno rese pubbliche e inserite nelle pagine social del Parco e potranno essere pubblicate sulla rivista Orobie; ai fotografi primi classificati di ogni mese verrà dato un buono pranzo per due persone presso il Ristorante Eremo Monte Barro e un abbonamento annuale alla rivista Orobie.

Le 30 immagini ritenute migliori, selezionate tra tutte quelle partecipanti al concorso, diverranno oggetto di una mostra fotografica che sarà esposta (o proiettata) presso un luogo del Parco in data da definire. Una ulteriore selezione sceglierà tra tutte le immagini pervenute quelle che andranno a illustrare il calendario 2025 del Parco Monte Barro. Infine, in occasione di specifica iniziativa, si darà alla cittadinanza la possibilità di votare la foto ritenuta migliore tra quelle selezionate; tale foto verrà messa in evidenza nel calendario e vincerà un buono per una notte all’ostello Parco Monte Barro, con colazione, per due persone.

Il regolamento completo è consultabile a questo link.