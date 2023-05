GALBIATE – Concluso il primo mese del concorso fotografico ‘La grande bellezza’ organizzato dal Parco Monte Barro, giunto al terzo anno di vita. Il mese di aprile ha avuto per tema la flora del Barro e numerosi sono stati i fotografi che hanno inviato i loro scatti.

La giuria, composta da: Federico Bonifacio. Enrico Castelnuovo, Dario Acciaretti, Ivano Ratti e Vincenzo Bonvicini, ha votato, senza conoscere l’autore, tutte le foto pervenute dando a ciascuna un punteggio da 1 a 10. Ne è scaturita la classifica e quindi i vincitori del mese: uno per la sezione ‘classica’ e uno per la sezione ‘macro’. Nella prima ha trionfato Lorenzo Colciago di Triuggio: 45 voti per il suo scatto ‘Dente di cane (Erythronium dens-canis)’. Nella ‘macro’ ha vinto invece Mauro Lanfranchi di Lecco con 50 voti per la foto ‘Elleboro nel bianco (Helleborus niger)’.

Per il mese di maggio, il tema sarà la fauna, mentre a giugno toccherà alle pietre. Le foto più significative saranno poi inserite nel tradizionale calendario del Parco del prossimo anno.