LECCO – Promossi con lode in green economy e sostenibilità: in attesa delle valutazioni di fine anno scolastico, gli alunni del corso professionale ‘Servizi Commerciali’ dell’istituto G. Parini di Lecco si sono laureati ambasciatori nazionali di sostenibilità. Si è infatti classificata prima su scala nazionale la squadra che ha partecipato al concorso ‘Save Ambassador’ organizzato dal Museo del Risparmio di Torino.

Obiettivo del percorso didattico, che si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, è quello di accompagnare i giovani nella crescita per diventare cittadini sostenibili e in grado di fare scelte economiche corrette e consapevoli nell’uso delle risorse finanziarie e ambientali. Il programma che i ragazzi hanno affrontato nell’ambito dell’esperienza è stato lungo e articolato: dopo una lezione online introduttiva a cura dei tutor del Museo del Risparmio, gli studenti hanno avuto modo di documentarsi attraverso materiali multimediali messi a loro disposizione dagli organizzatori e affrontare un lavoro di ricerca a gruppi per mappare le emergenze in termini di inclusione e sostenibilità della propria città, suggerendo soluzioni pratiche per il futuro.

In questa fase gli studenti hanno potuto contare sul supporto degli assessori comunali Renata Zuffi ed Emanuele Manzoni, che hanno messo a loro disposizione studi e statistiche raccolti tra i cittadini lecchesi nell’ambito di un sondaggio svolto nel 2022 allo scopo di mappare i bisogni maggiormente avvertiti in fatto di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. A questo punto hanno realizzato degli elaborati sui quali sono stati valutati e conseguito punteggi che hanno permesso loro di accedere alla fase successiva, gareggiando con i loro coetanei di tutta Italia nello svolgimento di quiz relativi a sostenibilità e green economy.

Il team che ha partecipato lo scorso 26 maggio in rappresentanza del Parini alla fase finale, gareggiando con altre nove scuole, ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi un viaggio premio a Torino inclusivo di una visita al Museo del Risparmio e, soprattutto, l’investitura che li ha resi ambasciatori nazionali sulla sostenibilità. Il progetto prevede infatti che gli studenti, a seguito dell’esperienza, diventino portatori presso le altre scuole della formazione che hanno acquisito, in modo da coinvolgere ragazzi più piccoli sul tema della sostenibilità.

“L’esperienza è stata arricchente non solo per i ragazzi partecipanti, ma anche per il corpo docente – ha detto Giusy Affatato, docente di Economia aziendale – ed è auspicabile che in futuro questo modo di fare scuola possa essere applicato anche dagli altri istituti del territorio per diffondere la consapevolezza che la sostenibilità ambientale e la green economy sono il nostro futuro”.