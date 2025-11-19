CONDANNATO A 5 ANNI IL RAPINATORE SERIALE DELLA LINEA LECCO-MILANO

LECCO – È arrivata ieri la sentenza nei confronti di Ademo Gaabab, 21enne nato a Vimercate da famiglia di origini magrebine residente a Calolziocorte, riconosciuto colpevole per una serie di rapine e furti commessi sui treni della linea Lecco-Milano. Il giudice delle udienze preliminari, Salvatore Catalano, ha condannato il giovane a 5 anni di reclusione.

Il 21enne era accusato di numerosi episodi risalenti all’autunno scorso e ai primi mesi di quest’anno, nel corso dei quali avrebbe messo a segno sette distinti colpi ai danni di pendolari e forze dell’ordine. Il caso più grave si è registrato a Calolziocorte, dove Gaabab è andato in escandescenza contro il capotreno, provocando la soppressione del convoglio.

La sentenza arriva dopo la richiesta del legale del giovane, avvocato Stefano Mandelli, che ha optato per il rito abbreviato. Questa scelta ha permesso a Gaabab di beneficiare di un terzo di sconto sulla pena.

Attualmente detenuto nel carcere di Pescarenico, il giovane è inoltre imputato per un altro episodio risalente al 2023, sempre sulla linea Lecco-Milano, nel quale è accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale alla stazione di Arcore, in provincia di Monza Brianza. Il relativo processo davanti al giudice monocratico Martina Beggio proseguirà con l’udienza prevista per i primi mesi del 2026.

