CONDANNATO PER LESIONI IL 39ENNE MAROCCHINO ACCOLTELLATO A COLICO

LECCO – Condannato un pizzaiolo di Colico per la lite avvenuta con un collega il 26 agosto 2020. Il giudice Bianca Maria Bianchi ha inflitto una pena pecuniaria di 300 euro per Y. L. 39enne marocchino accusato di minacce e lesioni nei confronti di A. L. 35enne egiziano.

L’episodio è nato per un dissidio sul lavoro: i due prima si insultarono, poi la situazione degenerò, il marocchino rimase ferito e ci furono delle querele reciproche. Il marocchino, oggi a processo, è accusato di aver spinto, minacciato e ferito l’egiziano che poi l’aveva ferito con un coltello …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS