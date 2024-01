CONFARTIGIANATO. DUE LABORATORI AL ‘FIOCCHI’ PER GLI IMPIANTISTI DEL FUTURO

LECCO – Due ‘nuovi’ laboratori per permettere agli studenti dell’Istituto Fiocchi di acquisire competenze tecnologiche, di cui le imprese del territorio tanto hanno necessità. Grazie al contributo di Confartigianato Imprese Lecco, del Consorzio Radio-Video Tecnici CRT e dell’Ordine dei Periti Industriali di Lecco, nei mesi scorsi è stato realizzato un intervento che ha permesso di rinnovare due elementi del Laboratorio ‘Appartamenti Tradizionali e Domotici’ dell’IIS Fiocchi.

Un nuovo frutto della collaborazione tra il mondo delle imprese, delle associazioni e degli ordini professionali e il mondo della scuola, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei ragazzi una dotazione moderna, attraverso la quale acquisire le competenze che le aziende ricercano in modo più marcato.

“Grazie a questa donazione abbiamo potuto dotare due nostri laboratori di strumentazione domotica, sulla quale potranno esercitarsi gli studenti degli indirizzi in Manutenzione e assistenza tecnica e in Operatore elettrico – dice il dirigente scolastico dell’Istituto Fiocchi, Gianluca Mandanici -. In questo modo, i ragazzi potranno costruire competenze più allineate con le richieste delle realtà produttive. Questa opportunità di confronto ha rappresentato anche una importante occasione formativa per il nostro personale, considerato lo scambio che si è avuto nelle scorse settimane tra tecnici, periti e nostri docenti”.

Fino a qualche settimana fa, la scuola era dotata solo di laboratori civili tradizionali, mentre ora oltre 300 studenti hanno la possibilità di cimentarsi su impianti di nuova concezione, collegati in rete e gestibili da remoto. “Abbiamo voluto sostenere questo progetto per andare incontro alle esigenze della scuola e degli studenti, ma anche dei nostri associati, che hanno la necessità di inserire nei loro organici giovani con la giusta formazione, preparati a utilizzare tutte le tecnologie più moderne. In questo senso, l’intervento è di grande importanza, proprio perché rivolto al futuro dei ragazzi e delle imprese artigiane”, ha dichiarato la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina.

Il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Lecco, Marco Buffoni, si è soffermato sulla bontà del lavoro svolto, che ha permesso di raggiungere il risultato. “Siamo riusciti a fare squadra, ciascuno con le proprie professionalità. Ai ragazzi dico: utilizzate il laboratorio, sfruttate queste tecnologie e sperimentate, perché il mercato del lavoro ha fame di tecnici. Lo smartphone rappresenta ormai la nostra “terza mano”: serve magari dedicare meno tempo a youtuber e influencer e più per approfondire applicazioni, in questo caso di domotica”.

Sulla parte tecnica si è soffermato invece Paolo Brivio, presidente del Consorzio Radio-Video Tecnici. “Nei Laboratori abbiamo installato due tipi di strumentazioni, che permetteranno ai ragazzi di acquisire le competenze del futuro. La domotica rappresenta proprio questo e non solo, considerato che la possibilità di gestire gli impianti da remoto permette di operare in modo concreto anche in termini di efficientamento energetico, intervenendo sui consumi. Penso poi a quanto questa tecnologia possa essere preziosa per soggetti fragili quali anziani e disabili e ai suoi numerosi campi di applicazione”.