CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO: DAVIDE RIVA È IL NUOVO PRESIDENTE

LECCO – È Davide Riva il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Lecco. La seduta del Consiglio Direttivo elettivo, riunitosi lunedì sera, ha sancito il passaggio di testimone alla guida dell’Associazione, che dal luglio 2023 era presieduta da Ilaria Bonacina.

Si è dunque concluso ieri il lungo percorso dei rinnovi che ha visto protagoniste le 17 Categorie e le 6 Zone in cui si articola Confartigianato a Lecco e che ha fatto registrare numeri molto positivi in termini di partecipazione e di senso di appartenenza.

Titolare dello Scatolificio Lariano di Valmadrera, presidente della Categoria Grafici e Fotografi della territoriale dal 2015, Davide Riva – che dallo scorso anno è alla guida della categoria anche a livello regionale e nazionale – vanta una lunga esperienza in seno a Confartigianato Lecco. Dopo aver fatto parte del Movimento Giovani Imprenditori, ha rivestito l’incarico di revisore dei conti, prima di essere eletto presidente della Zona 3 (2011) e di entrare nel Comitato di Presidenza come tesoriere e, successivamente, nelle vesti di vicepresidente vicario (dal 2015 al 2021).

Il cambio della guardia si è concretizzato al termine di una discussione articolata e serena, incentrata su progetti e visioni differenti ma sempre rivolte al bene dell’Associazione e delle imprese associate. Già nella mattinata odierna sono iniziate le attività legate al passaggio di testimone tra Ilaria Bonacina e il neopresidente Riva, in carica ufficialmente dallo scrutinio di ieri sera.

“È stato un confronto sereno, tra due persone che si sono messe in gioco in un clima costruttivo – commenta il presidente Davide Riva -, tanto che ho invitato Ilaria a partecipare alle sedute del nuovo Comitato di Presidenza, per dare un segnale di continuità anche in seno a questo cambiamento. L’obiettivo è tenere unita tutta la squadra, intesa come imprese associate, dirigenti e struttura, continuando a portare avanti le tematiche proprie di Confartigianato. Perché, sia pure caratterizzata da due personalità differenti, la visione mia e di Ilaria è molto simile. Voglio ringraziarla per il lavoro svolto in questi anni alla guida dell’Associazione”.

“È il normale processo democratico che caratterizza le Associazioni: ci sono stati due candidati e il voto ha prodotto un avvicendamento. Nessuna notte dei lunghi coltelli – interviene Ilaria Bonacina -. Anzi, a Davide Riva rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Per quanto riguarda me, sono stati due anni ricchi di esperienze, sia sotto il profilo della rappresentanza associativa che personale. Anni in cui abbiamo costruito e consolidato relazioni importanti con tutte le realtà territoriali. Penso al Politecnico di Milano, a Univerlecco, ma anche a tutte le Istituzioni, dai Comuni alla Provincia, fino alla Regione. Tutto questo ha portato Confartigianato a confermare il proprio ruolo di portatore degli interessi dei nostri associati a ogni livello, compreso il sistema della Confederazione, dove abbiamo ottenuto importanti riconoscimenti sia sul piano regionale che nazionale, con l’ottenimento di incarichi di rilievo”.

Questo è stato anche l’anno dell’80° di fondazione. “È stato un privilegio poterlo festeggiare da presidente – conclude Bonacina -, così come mi ha onorato aver potuto tenere tre Assemblee pubbliche così partecipate e apprezzate, che hanno costituito tasselli importanti nel mosaico del nostro percorso, costituito da progetti e argomenti fondamentali per l’artigianato”.

Di temi ha parlato anche il presidente Riva, che in attesa di mettere a terra gli interventi presentati lunedì sera al Consiglio Direttivo ha anticipato gli aspetti sui quali si concentrerà la sua presidenza nei prossimi anni. “I focus – spiega – saranno diversi, dalla formazione al marketing associativo, dalle Categorie al legame con le scuole e tra il mondo scolastico e le imprese, dando centralità al Consiglio Direttivo insieme al Comitato di Presidenza”.

Nella stessa riunione, il presidente di Confartigianato Lecco ha presentato le proprie proposte di nomina del Comitato di Presidenza, che dopo la ratifica sarà composto da Dante Proserpio, Serena Dell’Olio e Paolo Brivio. L’unica conferma è quella di Giampiero Conti nella veste di tesoriere.