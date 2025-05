CONFARTIGIANATO LECCO COMPIE 80 ANNI: TUTTI GLI EVENTI

LECCO – Un grande evento a sorpresa, il contest creativo e una spettacolare sfilata di auto e moto d’epoca. Le iniziative per festeggiare i primi 80 anni di Confartigianato Imprese Lecco stanno entrando nel vivo, con una serie di proposte che accompagneranno imprenditori artigiani e cittadini fino alla fine del 2025.

Questa mattina sono state presentate ufficialmente le prime iniziative, che culmineranno con l’evento principale di questo anno così importante: “Artigiani a teatro” (Lariofiere, Erba, sabato 28 giugno dalle 17). Un appuntamento sul quale per ora si è deciso di mantenere un riserbo quasi assoluto, ma che sarà assolutamente da non perdere e che unirà tutte le anime di Confartigianato Lecco.

“Sarà un evento sorprendente ed emozionante, che abbiamo voluto dedicare a tutti gli stakeholders di Confartigianato Imprese Lecco – ha esordito la presidente Ilaria Bonacina – e al quale saranno automaticamente invitati anche tutti i partecipanti al nostro contest creativo. Sarà un appuntamento incentrato sul valore artigiano, che pervade il passato e il presente ma che caratterizzerà anche il futuro, come hanno affermato anche Papa Francesco e il presidente Sergio Mattarella. Noi siamo unicità, sempre vicini alle nostre imprese: nelle sfide e nelle difficoltà, ma anche nei momenti di successo e di festa, come in questo caso. Coglieremo l’occasione anche per testimoniare la longevità delle nostre aziende, alcune delle quali superano i 100 anni di vita, alla presenza anche del nostro presidente nazionale Marco Granelli, che darà ancora più importanza all’evento, rappresentando la vicinanza del Nazionale ai territori”.

“Confartigianato è pura energia, che cerchiamo di incanalare per le nostre imprese – è intervenuto il segretario generale Matilde Petracca -. L’evento del 28 giugno ci permetterà non solo di celebrare i nostri 80 anni, ma anche di omaggiare aziende che sono con noi fin dalla nostra nascita. Abbiamo diverse realtà che sono nostre associate fin dal 1945 e che ci hanno visto crescere, passando dalla tessera cartacea a quella digitale, con tutta l’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato anche l’Associazione in questi decenni. La festa sarà l’occasione per celebrare anche il senso di appartenenza di cui queste imprese sono uno splendido esempio”.

I riflettori si sono quindi spostati sul contest creativo “Passione, emozioni, ricordi: racconta il tuo artigianato” (https://artigiani.lecco.it/contest-80/), promosso da Confartigianato Lecco per stimolare emozioni non solo negli imprenditori artigiani, ma in tutta la comunità, chiamata a esprimere in modo artistico le sensazioni suscitate dal termine “artigianato”. Foto, video, racconti e poesie, disegni e dipinti, manufatti, intelligenza artificiale: i partecipanti potranno scegliere la forma espressiva preferita.

“Vogliamo realizzare un grande mosaico emozionale, composto dalle opere di imprenditori e cittadini – ha aggiunto la presidente Bonacina -. Un modo per coinvolgere l’intero territorio in un anniversario che non è e non vuole essere solo di Confartigianato ma un momento collettivo”.

In palio un premio per ciascuna categoria, con la possibilità – dopo la chiusura dei termini di partecipazione, il 15 giugno – di beneficiare non solo del giudizio della giuria tecnica ma anche del voto popolare, che potrà esprimersi sul sito dell’Associazione (www.artigiani.lecco.it). Anche in questo caso il filo conduttore lega l’iniziativa all’evento “Artigiani a teatro”: il 28 giugno a Lariofiere si svolgeranno infatti le premiazioni.

Il terzo evento di questa prima parte dell’anno sarà rappresentato dalla sfilata di auto d’epoca programmata per il 12 luglio, con partenza dalla sede di Confartigianato Lecco, in via Galilei, e arrivo alla Canottieri. L’organizzazione in questo caso è curata dalla Categoria Autoriparatori dell’Associazione, con il prezioso contributo del Movimento Giovani Imprenditori.

“Sarà l’occasione per mettere in mostra non solo i gioielli dei nostri maestri artigiani – ha rimarcato Bonacina – ma anche per porre in luce le loro grandi skills tecniche”.

“Il nostro lavoro non è costituito solo da sporco di grasso e polvere, ma da tanta passione e impegno, oltre che da profonde competenze – ha commentato Enrico Scaccabarozzi, in rappresentanza della Categoria Autoriparatori, che in autunno ha ricevuto il riconoscimento “Maestri d’Opera e d’Esperienza” e che al momento sta lavorando al restauro di una Balilla cabrio -. Il nostro è un mestiere storico, iniziato con determinati strumenti e oggi caratterizzato dalle nuove tecnologie. Il mondo è cambiato e anche i carrozzieri hanno continuato ad aggiornarsi”.

Anche il Movimento Giovani Imprenditori, come detto, sarà protagonista dell’iniziativa. “Abbiamo ricostituito un gruppo numeroso, vivace e attivo e questo mi dà grande soddisfazione – ha spiegato il presidente Matteo Casiraghi -. In questa occasione aiuteremo nella gestione della logistica, mettendoci a disposizione dell’Associazione e della Categoria. Riteniamo che sia giusto collaborare, mostrando che il futuro dell’artigianato c’è ed è valido. E la grande risposta dei nostri giovani imprenditori è stata davvero entusiasmante”.