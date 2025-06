CONFERMATO IL BONUS TARI PER IL 2025, DOMANDE FINO AL 18 LUGLIO

LECCO – Aperto il bando che consente di ricevere un sostegno al pagamento della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche delle abitazioni di residenza (con eventuale pertinenza inclusa nel medesimo avviso di pagamento) che non siano accatastate in categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) o A9 (castelli e palazzi di pregio).

Possono presentare domanda gli intestatari della tassa residenti nel Comune di Lecco al 16 giugno, in regola con il pagamento della Tari 2024 (o non tenuti al pagamento per tale anno) e in possesso di un indicatore Isee del nucleo familiare in corso di validità fino a 9.530,00 euro.

Per farlo è necessario compilare la domanda online disponibile a questo collegamento entro le 12 di venerdì 18 luglio (non verranno accettati moduli scansionati, fotografati o compilati a mano).

“Siamo tutti chiamati a sostenere economicamente i servizi che vengono erogati dal Comune, sappiamo però che ci sono famiglie che, per la loro particolare condizione socioeconomica, rischiano di dover rinunciare a beni essenziali”- spiega l’assessore al welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni. Anche quest’anno grazie al fondo di solidarietà Tari interveniamo riducendo o azzerando il contributo sulla tassa dei rifiuti dei nuclei in maggiore difficoltà. É secondo noi una scelta di equità necessaria che vuole riconoscere possibilità e bisogni di tutti. Inoltre, rispetto agli scorsi anni si amplia il numero di famiglie che potranno benificiare della misura. In passato la fascia isee massima per richiedere il bonus era di 7500 euro, quest’anno potranno ottenere il contributo i nuclei famigliari con isee fino a 9530 euro.”

Nel caso di particolari difficoltà, per ricevere supporto nella compilazione della domanda è rivolgersi agli sportelli del punto digitale facile attivo anche presso lo sportello 2 della sede comunale di piazza Diaz 1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 (e dalle 11 alle 14 su appuntamento, da fissare telefonando lo 0341 481397 oppure scrivendo a facilita.comune.lecco@cpialecco.edu.it).

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Lecco a questo collegamento.