CONFERME E NUOVI INGRESSI IN CASA DEL PSG MOLTENO BRONGIO

MOLTENO – Novità in arrivo nella casa della PSG Molteno Brongio, che si rifà il look in vista della prossima stagione sportiva. Il primo grande cambiamento riguarda il settore giovanile, dove Marco Conti lascerà il ruolo di responsabile assumendo la carica di direttore generale: “Ringrazio la Società per la fiducia che da anni ripone nella mia figura, sono felice di accettare questo nuovo ruolo – ha commentato Conti. “La mia figura servirà a fare da unione tra il settore giovanile e la prima squadra, così da accompagnare i nostri giovani talenti nel grande salto dal calcio dei giovani al calcio dei grandi”. Al suo posto arriva Matteo Russo (oggi responsabile dell’Attività di Base), che diventerà il direttore del Settore Giovanile, con Matteo Valsecchi che resta confermato come responsabile dell’Agonistica, mentre nelle categorie più piccole viene promosso Alessio Carsaniga a responsabile dell’Attività di Base. Una conferma del lavoro fatto fino ad ora con la volontà di continuare a dare qualità a un progetto che da tanti anni è in costante crescita.

Arrivano anche novità dalla scuola calcio: Marina Redaelli, attuale coordinatrice, lascerà il posto a Federico Benzoni che nel suo curriculum vanta esperienze in società come Acc. Como e Varesina e da 4 anni ricopre il ruolo di responsabile dell’attività di base dell’Ardisci e Maslianico. “Ringraziamo Marina per l’ottimo lavoro svolto in questi quattro anni – ha commentato Russo – La sua figura di primo livello ci ha consentito di crescere sotto il profilo tecnico e organizzativo. Siamo molto contenti di accogliere Federico come nuovo responsabile della scuola calcio, certamente saprà cogliere al meglio l’eredità lasciata da Marina e saprà arricchire ulteriormente la nostra proposta formativa, anche grazie alla continua presenza della Calcio Lecco della quale ne rappresentiamo la Scuola Calcio Ufficiale.”

“Abbiamo deciso di strutturare la Società in maniera ancora più specifica – dice Antonio Rigamonti, presidente della PSG Molteno Brongio – inserendo nuove figure e confermando chi ha contribuito ad essere la realtà che siamo oggi. Da anni la nostra filosofia è quella di investire la maggior parte delle nostre risorse nel settore giovanile e nelle infrastrutture così da garantire ai giovani calciatori un percorso di alto livello. I risultati ottenuti fino ad oggi ci danno ragione e adesso vogliamo crescere anche nella Prima squadra e Juniores per far sì che i nostri giovani possano trovare un ambiente competente e competitivo fino alle massime categorie”

Un grande segnale di continuità quindi quello che ha voluto dare la PSG MoltenoBrongio, che non si ferma qui: sono previste ancora tante novità per la prossima stagione che accresceranno ulteriormente il servizio che la Società offre ai propri tesserati.Il futuro si prospetta sempre più radioso.