CONFINDUSTRIA. ANDAMENTO ETEROGENEO NEI TRE TERRITORI LARIANI

LECCO – Per i primi sei mesi del 2024, l’Osservatorio Congiunturale dei Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como delinea per il campione di imprese delle tre province, rispetto ai dati dell’indagine precedente, un incremento congiunturale a fronte di un rallentamento tendenziale per quanto attiene alla domanda, alla produzione e al fatturato.

“L’andamento eterogeneo delle attività delle imprese del territorio, spesso rilevato nelle nostre indagini, caratterizza anche i dati del primo semestre dell’anno in corso dove in linea generale l’andamento congiunturale è di segno positivo, mentre quello tendenziale risulta moderatamente negativo – evidenzia il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari -. Una tendenza, questa, in linea con un contesto nazionale dove si registra un peggioramento dell’attività produttiva – continua – e segnata da alcuni elementi critici già noti, come le distorsioni lungo le catene di fornitura. Ma a pesare è anche uno scenario globale altamente incerto e caratterizzato da un trend economico complessivamente decelerato. Non a caso, Confindustria nelle sue ultime analisi economiche segnala come le imprese siano particolarmente caute guardando alle previsioni dei prossimi mesi, in attesa degli sviluppi sullo scenario internazionale dove i conflitti purtroppo in atto, con tutto quello che comportano, e le imminenti elezioni statunitensi contribuiscono a generare preoccupazione ed incertezza”.