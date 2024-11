CONFINDUSTRIA: INCONTRO SULLE ANTICIPAZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO

LECCO – Nell’appuntamento Anticipazioni Legge di Bilancio 2025 di martedì 3 dicembre dalle 10 alle 12:30 nella sede di Sondrio dell’Associazione Confindustria Lecco e Sondrio e mercoledì 4 dicembre, sempre dalle 10 alle 12:30 nella sede di Lecco, il vicepresidente Rodolfo Stropeni e Giorgio Corti, commercialista, toccheranno punti di grande interesse.

Come le agevolazioni e le misure a favore delle imprese, le misure di sostegno al reddito, le misure in materia di famiglia, le detrazioni fiscali e i tetti detraibili e le misure di flessibilità in uscita (pensioni anticipate).