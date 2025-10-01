CONFINDUSTRIA SOGNA UNA SOLA GRANDE PROVINCIA TRA COMO, LECCO E SONDRIO

COMO – Questa mattina presso il centro espositivo Lariofiere è stato presentato lo Studio Strategico Territoriale intitolato “Il futuro dell’area del Lario, della Valtellina e della Valchiavenna: una visione di co-sviluppo”, un progetto commissionato da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio e realizzato da TEHA Group.

Il progetto mira a costruire un’unica grande rete territoriale tra Como, Lecco e Sondrio, rafforzando collaborazione e integrazione per favorire uno sviluppo strategico e sostenibile nell’Alta Lombardia. Un’area che conterebbe più di un milione di abitanti, ovvero l’11% dei lombardi. Con 80.000 imprenditori attivi e un valore aggiunto di 34 miliardi di euro, cioè l’8,2% di quello regionale. Un’area visitata da 7 milioni e mezzo di turisti, il 17,5% di quelli che ogni anno visitano la Lombardia.

L’iniziativa ha definito una strategia comune per questi territori dell’Alta Lombardia, puntando a sviluppare azioni e progetti prioritari in una prospettiva sistemica per tutta l’area vasta. Il lavoro, durato quasi due anni, ha coinvolto oltre 200 rappresentanti di istituzioni, politica, associazioni imprenditoriali, centri di ricerca e formazione. Questi protagonisti hanno partecipato a cinque tappe di un roadshow, a colloqui individuali e a gruppi di lavoro, contribuendo a costruire un percorso condiviso.

Durante la mattinata, Lorenzo Tavazzi di TEHA Group ha illustrato le linee del piano strategico, con la moderazione del giornalista Simone Spetia. Sono intervenuti poi i presidenti Gianluca Brenna (Confindustria Como) e Marco Campanari (Confindustria Lecco e Sondrio), insieme al sottosegretario di Stato Alessio Butti e infine al vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha chiuso l’incontro.

Gianluca Brenna ha sottolineato che mettere a punto un piano strategico unitario per Como, Lecco e Sondrio rappresenta un’occasione rara, da cogliere per progettare lo sviluppo futuro con una visione ampia e condivisa. Ha evidenziato l’importanza di un approccio inclusivo con il coinvolgimento di tutti i soggetti locali, puntando a creare una massa critica significativa per rendere il territorio più attrattivo, andando oltre i confini provinciali.

Marco Campanari ha invece evidenziato come il progetto sia un’occasione fondamentale per immaginare il futuro di un’area vasta che unisce diverse realtà con specificità da preservare ma anche con numerose potenzialità di sinergie. Ha inoltre rimarcato la necessità che il territorio si riprogetti continuamente per rispondere alle sfide future, sottolineando l’importanza dell’intervento del Ministro Salvini, soprattutto in relazione agli aspetti infrastrutturali e di innovazione tecnologica contenuti nello studio.