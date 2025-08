CONFRONTO A VALMADRERA E CIVATE SULLA TASSA DI SOGGIORNO

VALMADRERA/CIVATE – Il 30 luglio le amministrazioni comunali di Valmadrera e Civate hanno incontrato, in una serata di confronto decisamente proficua e positiva, gli operatori turistici operanti nei due comuni.

L’incontro si è tenuto presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli. Erano presenti, oltre ai sindaci di Valmadrera Cesare Colombo e di Civate Angelo Isella e agli assessori al Turismo di entrambi i Comuni, Raffaella Brioni e Davide Canali, i rappresentanti delle associazioni di categoria Paolo Sala funzionario di Confcommercio Lecco, Francesca Orietti delegata Lombardia della federazione F.A.R.E (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera), Marialuisa Invernizzi presidente dell’Associazione locale “Ospiti per casa” e Margherita Mangioni consigliere della stessa associazione.

Tema centrale della serata è stata la presentazione dell’imposta di soggiorno, fino ad oggi non applicata in entrambi i comuni e che verrà introdotta dal 2026; l’imposta è prevista dal Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, che all’articolo 4, introduce la possibilità di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale.

Attraverso una serie di slides sono stati illustrati ai presenti tutti i punti nevralgici relativi all’applicazione dell’imposta, evidenziando che si tratta di una misura già applicata in molti dei Comuni rivieraschi, il cui gettito sarà destinato, come previsto dalla normativa vigente, a finanziare interventi in materia di turismo nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

L’obiettivo della serata era non solo quello di illustrare agli operatori del settore la tassa di soggiorno, ma – soprattutto – evidenziare le potenziali criticità e discutere insieme con libertà e in maniera approfondita i punti più importanti, dando vita a un percorso condiviso.

“Non è stata una serata a pacchetto chiuso – hanno commentato i due Assessori al Turismo – ma una vera occasione di lavoro in sinergia e riteniamo che anche i rappresentanti delle associazioni e gli operatori abbiano apprezzato l’opportunità di un momento di collaborazione sinergica”.

Soddisfatta Francesca Orietti, la quale ha evidenziato che il confronto costruttivo tra istituzioni e operatori è fondamentale per promuovere uno sviluppo turistico capace di generare valore reale per il territorio: “Siamo davvero lieti che Valmadrera e Civate abbiano scelto di intraprendere questo percorso, dimostrando sensibilità, lungimiranza e attenzione al futuro della propria comunità”.

Anche Confcommercio Lecco, con Paolo Sala, ha accolto con favore l’impegno a confrontarsi con gli operatori del settore turistico locale intrapreso dalle amministrazioni pubbliche dei Comuni di Civate e Valmadrera: “Tale confronto risulterà fondamentale per raggiungere un risultato condiviso e positivo, che vada primariamente a vantaggio del turismo del nostro territorio”.