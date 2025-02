CONGIUNTURA 2024: BENE COMMERCIO E SERVIZI, FRENANO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

LECCO – L’analisi congiunturale relativa all’andamento economico del 2024 nelle province di Como e Lecco, elaborata dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Como-Lecco, evidenzia un quadro eterogeneo: mentre il settore dei servizi e il commercio mostrano segnali di crescita, il comparto manifatturiero ha registrato un rallentamento, con cali nella produzione, negli ordini e nel fatturato. Positivi invece i dati sull’occupazione nei servizi e nel commercio, con incrementi significativi rispetto al 2023.

L’andamento congiunturale del comparto industriale comasco, nel 2024, mostra un peggioramento, con cali superiori ai 3 punti percentuali per produzione (-3,8%), ordini (-3,5%) e fatturato (-3,2%; nel 2023 rispettivamente -1,2%, -0,6% e +0,3%). A Lecco restano negativi i valori di ordini (-1%) e fatturato (-0,8%), pur in sensibile miglioramento rispetto al 2023 (quando i primi erano calati del 2,5% e il secondo del 3,5%), mentre torna in leggera crescita la produzione (+0,2% contro -2,1%). Comunque, in entrambi i territori lariani, l’occupazione ha tenuto: a Como è cresciuta dello 0,5% (a fronte del +1,2% dell’anno precedente); a Lecco dell’1,2% (dopo essere rimasta invariata nel 2023).

In forte rallentamento il comparto dell’artigianato in entrambe le province. A Como tornano negativi tutti e tre gli indicatori: la produzione passa dal +1% del 2023 a -0,4%; il fatturato da +1,6% a -0,1%; gli ordini da +0,2% a -0,8%. A Lecco calano gli ordini (-1% contro il +1,3% dell’anno precedente), mentre aumentano produzione e fatturato (entrambi +0,4%, a fronte del +1,9% e del +2,3% del 2023). In entrambe le province si riduce l’occupazione artigiana: a Como da +1,8% a -0,1%, e a Lecco da +0,1% a -0,4%.

In entrambi i comparti del terziario continua a crescere il volume d’affari, seppur con minor slancio: nel commercio aumenta dello 0,5% a Como e dello 0,4% a Lecco (nel 2023 +3% e +2,5%); nei servizi, rispettivamente, +4% e +1,8% (nel 2023 +6% e +5,9%). Viceversa, rispetto all’anno precedente, nel 2024 l’occupazione cresce a ritmi più sostenuti: nel commercio +2,2% in ciascuna delle due province lariane (contro il +1,7% di Como e il +2,5% di Lecco registrato nel 2023); nei servizi, +4,7% a Como e +2,6% a Lecco (l’anno precedente, rispettivamente, +1,4% e +1,9%).

