CONI: CONSEGNATA LA STELLA DI BRONZO AL BASKET COSTA

COSTA MASNAGA – Martedì 10 dicembre a Lecco nella location del Palataurus è avvenuta la consegna da parte del presidente del CONI Lombardia, Marco Riva, delle benemerenze, riconoscimenti che vanno a personaggi e società di spicco che, con la loro passione e i loro risultati, contribuiscono a raccogliere interesse verso il mondo dello sport. In questo modo il CONI intende esprimere riconoscenza verso la loro opera.

Tra i premiati due soli personaggi lecchesi. Uno è Bicio Ranieri che ha ottenuto la Palma di Bronzo al merito tecnico (come allenatore) per la lunga carriera e gli importanti risultati ottenuti con atleti di tutte le età, oltre alla qualità raggiunta dagli atleti formati. L’unica società a ricevere questa onorificenza è stata invece il Basket Costa, che si è portata a casa la Stella di Bronzo al merito sportivo come riconoscimento per tutti gli atleti, i tecnici e i dirigenti che hanno contribuito alla gran mole di risultati, anche e soprattutto giovanili, ottenuti dalla Società negli ultimi anni.

“Ringrazio per questa raffica di riconoscimenti che col cuore e con la ragione condivido con tutti quelli che hanno fatto in modo che si arrivasse al raggiungimento di questo bel traguardo – ha detto Fabrizio Ranieri – Dai tre presidenti storici Graziella Calise, Matteo Trassini e mio padre Nino Ranieri, a tutti i coach e atleti che in questi 50 anni hanno speso le proprie energie e qualità per dare lustro alla Società. Traguardo che, ci tengo a specificare, non è un punto di arrivo ma un pungolo per mantenere alta l’asticella e per continuare a rendere il territorio orgoglioso di questo fiore all’occhiello”.