LECCO – È stato nominato il nuovo staff del Coni di Lecco, che vedrà come nuovo delegato Daniele Pezzini, il quale prende il posto di Alessandro Bonacina. Christian Colombo è invece il nuovo responsabile dei tecnici. Insieme a loro, nominati anche i responsabili dei tecnici per i Centri Coni e gli Educampm che saranno Vera Sala e Laura Papini. Staff completato poi con i fiduciari Sergio Greppi, Alessandra Milani, Daniele Panzeri, Alessia Gatti e Andrea Monti.

“Il Coni Lecco è la rappresentanza sul territorio del Coni Nazionale e del Coni Regionale – spiega il comitato -. L’attività del Coni Regionale Lombardia ha avuto con la nuova Presidenza di Marco Riva un rilancio e una forte spinta di ripartenza dopo questi anni difficili. Il Coni Regionale Lombardia con le varie attività e l’impegno profuso ha coinvolto in modo sostanziale le istituzioni ed in particolare la Regione Lombardia nel processo di rafforzamento del ruolo dello sport cercando via via collaborazioni e strategie per il sostegno al mondo sportivo”.

“L’obbiettivo dello staff Coni Lecco ed in particolare del nuovo delegato Daniele Pezzini e del Responsabile dei tecnici Christian Colombo è quello di ridare un ruolo centrale allo sport nel territorio lecchese per tradurre le linee generali in attività operative, per riportare la voce e l’indirizzo del Coni sul territorio e valorizzare le numerose eccellenze che il nostro territorio esprime sia per le capacità individuali dei nostri migliori atleti che per le realtà sportive associative e societari”.

“Il Coni Lecco ribadirà anche la centralità dei progetti legati ai Centri Coni e agli Educamp coordinati e organizzati dalla responsabile dei tecnici per Centri Coni e Educamp Vera Sala che da anni risulta essere il punto di riferimento per questi due pilastri centrali della sportività Coni affiancata per il 2023 da Laura Papini”.

“Il nuovo staff lavorerà affinché il ruolo dello sport nel nostro territorio cresca e si mostri con tutto il suo potenziale di socialità, benessere e positività” concludono i membri del comitato.