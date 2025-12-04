CONOSCIAMO: SCI E MONTAGNA NEI MUSEI DELLA PROVINCIA DI LECCO

LECCO – Nei mesi che precedono i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, la Provincia di Lecco annuncia l’avvio del progetto ConoSCIamo: storie di sci e montagna. Un viaggio nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando Olimpiadi della Cultura e classificatosi al primo posto in graduatoria.

Il progetto coinvolge 34 musei e siti culturali del Sistema Museale della provincia di Lecco, proponendo un ricco palinsesto di eventi, attività e incontri dedicati ai temi dello sci, dello sport e della montagna. Al centro dell’iniziativa è prevista una videoinstallazione itinerante, dalla Valsassina al lago, dalla Brianza ai Piani Resinelli, che accompagnerà il pubblico in un racconto lungo 125 anni, ripercorrendo le origini e l’evoluzione dello sci nel territorio lecchese.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale locale creando un ponte tra passato e presente, avvicinando soprattutto le giovani generazioni alla storia dei luoghi attraverso un linguaggio visivo moderno, immersivo e coinvolgente. Conferenze e dibattiti sulla storia dello sci e sull’evoluzione delle pratiche sportive in montagna completeranno il programma. Il progetto prenderà il via venerdì 12 dicembre alle 17.00 al Museo “La Fornace” di Barzio con l’inaugurazione della prima tappa della videoinstallazione immersiva. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale locale creando un ponte tra passato e presente, avvicinando soprattutto le giovani generazioni alla storia dei luoghi attraverso un linguaggio visivo moderno, immersivo e coinvolgente. Conferenze e dibattiti sulla storia dello sci e sull’evoluzione delle pratiche sportive in montagna completeranno il programma. Il progetto prenderà il viaalcon l’delladella

“Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano un’occasione unica per valorizzare il territorio dal punto di vista non soltanto delle infrastrutture, ma anche del ricco patrimonio culturale locale – sottolinea la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Un ringraziamento particolare a tutte le realtà che hanno reso possibile questo innovativo progetto: la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, che ha messo a disposizione i propri spazi per ospitare l’installazione, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e il Consorzio Brianteo Villa Greppi, partner dell’iniziativa, i Comuni e le realtà aderenti al Sistema Museale provinciale, lo sponsor ITB per il prezioso contributo”. “Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano un’occasione unica per valorizzare il territorio dal punto di vista non soltanto delle infrastrutture, ma anche del ricco patrimonio culturale locale – sottolinea la Presidente della Provincia di Lecco– Un ringraziamento particolare a tutte le realtà che hanno reso possibile questo innovativo progetto: la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, che ha messo a disposizione i propri spazi per ospitare l’installazione, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e il Consorzio Brianteo Villa Greppi, partner dell’iniziativa, i Comuni e le realtà aderenti al Sistema Museale provinciale, lo sponsor ITB per il prezioso contributo”.

La Consigliera provinciale delegata alla Cultura e al Turismo Silvia Bosio aggiunge: “Siamo felici di dare il via a questo importante progetto, che permetterà di valorizzare, attraverso tecnologie immersive e inclusive, la storia dello sci nel nostro territorio. È un’iniziativa che coinvolge comunità locali, giovani e adulti, con l’obiettivo di trasmettere i valori dello sport insieme alla memoria storica di chi ha vissuto e vive le nostre montagne”. “La novità di questo progetto – sottolinea il Coordinatore del Sistema Museale della provincia di Lecco Anna Ranzi – consiste nel proporre iniziative congiunte tra i vari siti museali, creando nuovi percorsi legati al tema della montagna proposti attraverso le collezioni museali ed esponendo anche opere di collezionismo privato, meno conosciute, coinvolgendo le comunità, con l’intento di promuovere lo straordinario patrimonio artistico locale”. La Consigliera provinciale delegata alla Cultura e al Turismoaggiunge: “Siamo felici di dare il via a questo importante progetto, che permetterà di valorizzare, attraverso tecnologie immersive e inclusive, la storia dello sci nel nostro territorio. È un’iniziativa che coinvolge comunità locali, giovani e adulti, con l’obiettivo di trasmettere i valori dello sport insieme alla memoria storica di chi ha vissuto e vive le nostre montagne”. “La novità di questo progetto – sottolinea il Coordinatore del Sistema Museale della provincia di Lecco– consiste nel proporre iniziative congiunte tra i vari siti museali, creando nuovi percorsi legati al tema della montagna proposti attraverso le collezioni museali ed esponendo anche opere di collezionismo privato, meno conosciute, coinvolgendo le comunità, con l’intento di promuovere lo straordinario patrimonio artistico locale”.

La videoinstallazione resterà al Museo La Fornace fino al 31 gennaio 2026, per poi spostarsi a Villa Monastero di Varenna, a Villa Greppi di Monticello Brianza e ai Piani Resinelli, dove l’iniziativa si concluderà il 31 agosto 2026.

Le attività previste nei vari musei si svolgeranno nello stesso periodo, offrendo un calendario ricco di iniziative e proposte per pubblici diversi.

Gli eventi

Da sabato 6 dicembre – Villa Monastero , Varenna

Nella Casa Museo sarà proposto un approfondimento dedicato agli ultimi proprietari della dimora, Marco e Rosa De Marchi alpinisti. Una passione condivisa per la vita, in occasione di un importante anniversario. Nello spazio espositivo sarà allestita la mostra Il decalogo della Montagna. Colori e valori in alta quota, con opere e un’installazione dell’artista e maestro di sci Jacopo Peccati, un percorso personale dedicato allo sci e ai valori della montagna. Nella Casa Museo sarà proposto un approfondimento dedicato agli ultimi proprietari della dimora,, in occasione di un importante anniversario. Nello spazio espositivo sarà allestita la mostra, con opere e un’installazione dell’artista e maestro di sci, un percorso personale dedicato allo sci e ai valori della montagna.

Martedì 16 dicembre – Comunità Montana Valsassina, Barzio

Nella Sala Pensa alle 20.30 conferenza Cento anni di sci in Valsassina, a cura di Giacomo Camozzini, con la partecipazione degli atleti olimpionici Paolo Pozzoni, Gianfranco Polvara, Marco Albarello e Silvio Fauner.

Dal 29 novembre al 12 aprile 2026 – Spazio espositivo di San Nicolao e Museo Giancarlo Vitali, Bellano

Lo spazio espositivo di San Nicolao e il Museo Giancarlo Vitali di Bellano collocato nel Palazzo Lorla, recentemente entrati nel Sistema Museale della provincia di Lecco, ospitano una selezione di sculture dell’artista Marco Cordero che, sensibile al tema della biosfera, da anni concentra la sua ricerca sui temi eterni della montagna. La mostra si intitola Elegia per un ghiacciaio ed è curata da Chiara Gatti, direttore del Bac Bellano Arte Cultura.

Sabato 27 dicembre – Museo etnografico, Moggio

Esposizione di fotografie d’epoca dedicate allo sci in Valsassina, con particolare attenzione ai Piani di Artavaggio.