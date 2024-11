CONSEGNATE 3 PIETRE D’INCIAMPO IN MEMORIA DI CADUTI LECCHESI A FOSSOLI

Recano i nomi di Antonio Colombo, Luigi Frigerio e Franco Minonzio e si aggiungeranno a quelle già posate nel 2019 alla memoria di Lino Ciceri e del padre Pietro Ciceri lungo la scalinata della Madonna di Lourdes in via Resegone ad Acquate e a quella posata a maggio in ricordo di Emma Casati.

Le pietre sono state commissionate nell’ambito del progetto “Pietre d’Inciampo per i 67 martiri di Fossoli” promosso da Fondazione Fossoli e Aned Nazionale in occasione dell’80° anniversario della strage per posare “una pietra d’inciampo nel luogo ove ciascuno dei caduti ebbe l’ultima resistenza da uomo libero” e a gennaio, in occasione della giornata della Memoria, Amministrazione comunale e Anpi Lecco promuoveranno la loro posa.