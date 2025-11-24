CONSEGNATO A FILIPPO CONCA IL PREMIO MADONNA DEL GHISALLO 2025

COMO – Il Premio Madonna del Ghisallo 2025 per “l’impresa maschile dell’anno” è stato consegnato a Filippo Conca, attuale campione d’Italia di ciclismo su strada. Conca è originario di Bellano e abita a Lecco.

Il Premio gli è stato consegnato ieri mattina, domenica 23 novembre, allo Yacht Club di Como, nell’ambito del Galà del Ciclismo del Gruppo Sportivo Madonna del Ghisallo.

Un premio consegnato da Carlo Ballabio, presidente il gruppo sportivo Madonna del Chisallo, e da Gianni Motta.