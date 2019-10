I capelli danneggiati sono un problema estetico ma che può avere a che fare anche con la salute. Per evitare di dover ricorrere ad un taglio netto dal parrucchiere potresti provare i nostri consigli grazie ai quali vedrai un netto miglioramento del loro aspetto.

La scelta errata dei cosmetici è la principale ragione di danneggiamento

Per la salute dei capelli è importante considerare ogni fattore della tua beauty routine, a partire dai prodotti che usi per lavarli, pettinarli ed asciugarli. Per esempio dovresti sempre scegliere con cura lo shampoo ed il balsamo e optare per cosmetici privi di parabeni ed emulsionanti che potrebbero compromettere la salute di cute, radici e punte. La scelta migliore è quella verso prodotti naturali a base di semi di lino, aloe, cheratina e olio di cocco. I capelli, infatti, necessitano di nutrimento proprio come ogni piccola parte del tuo organismo. Di tanto in tanto è buona norma applicare una maschera ricostituente e provvedere al lavaggio scegliendo cosmetici non aggressivi se hai capelli tinti, deboli o molto fini. Tra i ricostituenti sono particolarmente indicati i trattamenti a base di prodotti Olaplex. Si tratta di un processo di ricostruzione capelli dai risultati comprovati che ha effetti visibili in breve tempo e che darà una nuova vita alla tua chioma.

Utilizzo intensivo di phon e piastra possono indebolire la tua chioma

Anche il phon e la piastra possono creare danni alla struttura del capello. Questo si verifica quando sono asciugati ad alte temperature e stressati da un utilizzo della piastra sregolato. L’alta temperatura li inaridisce compromettendo la naturale idratazione di cui hanno bisogno. Per esempio è una buona pratica quella di non infierire troppo sulle punte e sulle radici, riducendo i tempi di posa del phon e della piastra per non esporli per troppo tempo al calore. Considera che i capelli sono molto sensibili soprattutto quando sono bagnati, per cui è meglio pettinarli partendo dalle punte e senza applicare troppa forza per districare i nodi. Dopo il lavaggio massaggiali delicatamente con un asciugamano per rimuovere parte dell’umidità e diminuire così i tempi in cui saranno sottoposti all’asciugatura.

Anche una corretta alimentazione dona salute ai tuoi capelli

I capelli danneggiati possono essere interessati da una mancanza di proteine nella tua alimentazione. Tra queste la principale responsabile del loro benessere è la cheratina. I capelli, infatti, sono costituiti proprio da proteine solide e tra queste la principale è proprio la cheratina assieme alla melanina. La prima dona la robustezza ed è composta da lisina e cistina che si trovano nelle carni, nel pesce e in alcuni vegetali. La melanina è la responsabile del colore del capello e anch’essa è rintracciabile nei vegetali in maggiori quantità. Per questo nella tua alimentazione dovresti provvedere a inserire queste proteine se ne sei carente e, nei casi più gravi, assumere integratori specializzati a base proteica per veder migliorare l’aspetto dei tuoi capelli in breve tempo.