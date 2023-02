LECCO – Il servizio di consulenza gratuita promosso dal Comune di Lecco continua con le associazioni e gli enti che negli ultimi anni hanno dato la loro disponibilità a fornire un servizio professionale utile ai cittadini.

Le consulenze notarili, a cura dei notai del Collegio dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, sono un servizio di prima consulenza su questioni inerenti gli immobili residenziali: compravendita e mutuo, successione, donazione, usufrutto, nuda proprietà e testamento. Sono disponibili il giovedì (escluso agosto), ogni quindici giorni, dalle 9 alle 12:30 e le prossime consulenze saranno effettuate giovedì 9 marzo. Le consulenze in materia condominiale, gestite dai professionisti di ANACI Lecco, sono un servizio di informazione e consulenza sulla gestione del condominio, sui diritti e i doveri dei condòmini e degli inquilini, sulle locazioni e sulle multiproprietà. Si svolgono un giovedì al mese, dalle 9:30 alle 12:30 e le prossime consulenze avranno luogo giovedì 16 marzo. Le consulenze per la prevenzione del sovraindebitamento, gestite da Federconsumatori e Movimento Consumatori di Lecco, sono un servizio di informazione e consulenza sulle conseguenze della sovraesposizione debitoria che fornisce inoltre nozioni basilari per un’educazione consapevole al consumo e al risparmio. Si tengono il venerdì, ogni quindici giorni, dalle 10 alle 12; le prossime consulenze saranno effettuate venerdì 10 marzo. Questi tre servizi sono ospitati nel palazzo comunale e per le prenotazioni è necessario contattare i numeri 0341 481.470 – 243 o scrivere a segreteria.comunicazione@comune.lecco.it .

Le consulenze in materia di amianto, gestite dall’Associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco, sono disponibili l’ultimo martedì del mese. Le prossime consulenze saranno martedì 21 marzo. Lo sportello osserverà una pausa estiva nei mesi di luglio e agosto. Per le prenotazioni è necessario contattare il 329 0915734 o scrivere a info@gruppoaiutomesotelioma.org .

Le consulenze sulla mediazione familiare sono gestite dall’associazione Epeira e sono rivolte a coloro che si trovano in una situazione di conflitto e intendono trovare una modo pacifico di affrontare e risolvere le controversie. Si svolgono, sempre in municipio, il giovedì, una volta al mese (escluso agosto), dalle 11 alle 14. Per le prenotazioni è necessario contattare il 346 3220400 o scrivere a info@epeira.eu . Le prossime consulenze si terranno il 2 marzo.

Lo sportello informativo sulle DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, a cura dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco e dell’Ordine provinciale dei Medici di Lecco, vengono effettuate nella sede di quest’ultimi (corso Martiri della Liberazione 86, Lecco) in base alla disponibilità dei professionisti. Per prenotazioni è necessario contattare lo 0341 364956 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 (a questo numero risponderà la segreteria Ordine Provinciale Medici Chirurghi) o scrivere a info@omceolecco.it .

Il servizio di urgenza psicologiche, attivato grazie al protocollo d’intesa firmato con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco e la Cooperativa sociale CREA onlus di Milano, che fornisce un servizio di supporto a chiunque ritenga di vivere un momento di difficoltà e senta il bisogno di confrontarsi con un professionista, è disponibile telefonicamente ogni sabato e domenica (escluso il mese di agosto), in due fasce orarie: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Inoltre, è possibile che lo specialista, in accordo con la persona, decida di fissare un colloquio in presenza presso la sede temporanea di via XI Febbraio a Lecco, all’interno dei moduli prefabbricati del cortile dell’Istituto Bovara e Bertacchi, raggiungibili entrando dai cancelli degli istituti. Per accedere al servizio è necessario chiamare o scrivere un messaggio Whatsapp al 3356735471.