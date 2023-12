CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA: MENDI KOTRRI ELETTO PRESIDENTE

LECCO – Nell’aula Magna del Liceo “G.B. Grassi” di Lecco l’assemblea plenaria della Consulta Provinciale Studentesca di Lecco.

All’ordine del giorno l’introduzione al ruolo di rappresentante della consulta e le elezioni per presidente, vicepresidente e segretario. Riguardo il primo punto, Pietro Regazzoni, ex presidente della consulta, ha parlato del ruolo del rappresentante della consulta, fornendo informazioni e consigli su cosa deve fare e come si deve comportare un consultino, un presidente, un vicepresidente e un segretario della consulta.

Sulle elezioni, i candidati si sono presentati al resto dei rappresentanti uno alla volta, alzandosi dal proprio posto per andare avanti alla platea. I votanti sono stati 27, i candidati a presidente erano: Mendi Kotrri, vincitrice con 15 voti, Simone Rosa con 9 voti, Marta Besana con 4 voti e Achille Daniele con 0 voti. I candidati a vicepresidente: Francesco Frontero, vincitore con 12 voti, Giulia Redaelli con 9 voti, Achille Daniele con 5 voti, Marta Besana con 2 voti. I candidati a segretario: Pietro Pedroli, vincitore con 23 voti e Tommaso Albrigo con 5 voti.