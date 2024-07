CONTENZIOSO COMUNE-LINEELECCO. VALSECCHI: “SCONTRO DETERMINATO DA APPETITI POLITICI”

Ho fatto un accesso agli atti per avere tutta la documentazione legale relativa ai ricorsi sulla querelle tra l’amministrazione Gattinoni e Linee Lecco. L’avvocatura comunale tramite la segreteria generale me l’ha cortesemente inoltrata.

Ho letto con grande attenzione le ben 37 pagine del ricorso di Linee Lecco al Tar della Lombardia; una cronistoria impeccabile, la ricostruzione fedele sulle responsabilità del Comune di Lecco che si accinge a spendere quasi 20.000 € per l’assistenza legale affidata a uno studio milanese.

Diversamente da questa maggioranza non voglio divulgare, per il momento, documenti che potrebbero avere anche conseguenze penali, considerato che addirittura non hanno ricorso contro Linee Lecco, ma contro persone fisiche, con un accanimento senza senso logico ne politico.

Non voglio veicolare ciò che ho saputo per rispetto al lavoro degli avvocati, anche se avrei potuto non avere questo riguardo, demolendo completamente l’ultimo ipocrita comunicato stampa della Giunta in risposta alle dichiarazioni della minoranza consiliare.

Quando leggerete i dispositivi difensivi redatti dall’avvocato di Linee Lecco (anche lui, immagino, pagato con i soldi pubblici) tutti si renderanno conto dove stanno gli errori e come si poteva evitare di arrivare a un epilogo così kafkiano.

Continuano a replicare rendendo ancora più surreale, se non ridicolo, questo scontro determinato probabilmente da appetiti politici per andare ad occupare, al più presto, poltrone imponendo all’interno della maggioranza un diverso equilibrio.

Inutile aggiungere altro, bisogna solo aspettare qualche giorno, ma in ogni caso i legali, a questo punto, dovranno essere pagati anche se si troverà un accordo stragiudiziale, con buona pace per i contribuenti lecchesi.

A proposito nella tesi che ho letto vengono smentite tutte le risposte che assessore e sindaco hanno dato su questa vicenda sia sul fronte del controllo amministrativo, sia sulla possibilità, nei tempi previsti dalla legge, di dare e offrire, come era stato chiesto dalle minoranze, soluzioni istituzionali evitando così la delibera di abbattimento di un edificio costato oltre 300.000 € e inaugurato in pompa magna.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di appello per Lecco