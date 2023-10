CALOLZIOCORTE – La presenza del generale Vannacci sarà contestata da Cambia Calolzio e da una nutrita unione di partiti, sigle e associazioni del territorio, contrarie al suo messaggio.

La presentazione al Monastero del Lavello del libro “Il Mondo al Contrario”, il criticato manifesto del generale Roberto Vannacci, ha sollevato molte polemiche tra i partiti, provocando reazioni contrastanti anche tra la stessa maggioranza, con Forza Italia che ha rimarcato, tramite il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi, la sua distanza e la Lega a favore della libertà d’espressione, tramite le parole dell’assessore Luca Caremi.

L’opposizione comunale, al contrario, ha criticato fin da subito l’iniziativa, condannando il patrocinio del Comune poi ritirato e rimarcando la distanza della gran parte della popolazione dalle idee contenute nell’opera. Il gruppo politico Cambia Calolzio, rappresentato dal capogruppo Diego Colosimo, ha ufficializzato sulla sua pagina Facebook il ritrovo alle 20:30 in via Padri Serviti, per una manifestazione “pacifica e colorata” volta a mostrare ulteriormente l’impegno della popolazione “contro l’odio e le discriminazioni”:

Martedì 17 ottobre a Calolzio sarà presente il Generale Vannacci autore del libro “Il mondo al contrario” noto per le sue posizioni omofobe, misogine e razziste. Vogliamo essere presenti per dire che le sue idee non ci piacciono che non le condividiamo. Vogliamo ricordare che il territorio di Lecco è fatto di persone che non condividono un’idea di società che distingue fra chi è normale e chi no. Che non condividono espressioni che discriminano e incitano all’odio e alla ghettizzazione. Sarà una manifestazione pacifica che vuole ribadire la bellezza delle differenze e respingere idee banali e retrograde, come quelle espresse dal Generale e, a quanto pare, condivise da chi propone e ospita quell’evento.

Ci troviamo martedì 17 ottobre alle ore 20:30 in Via Padri Serviti a Calolziocorte, coloratə e felici per dire basta a queste idee e per ricordare cosa veramente non è normale come la guerra, la povertà, l’omolesbotransfobia, il sessismo, il razzismo, lo sfruttamento ambientale, la violenza sulle donne, le morti sul lavoro, il non rispetto delle regole negli enti locali.