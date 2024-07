CONTROLLI A LECCO, QUESTURA: “BONIFICATA L’AREA CANTIERE DI PIAZZA AFFARI”

LECCO – Nelle prime ore di oggi, nell’area cantiere sita in Piazza Affari di Lecco (lavori di ristrutturazione dell’ex Tribunale), ha avuto luogo un servizio interforze coordinato dalla Polizia di Stato, “a seguito di ricevute segnalazioni che lo stabile, soprattutto nelle ore pomeridiane e notturne, era occupato da gruppi di ragazzi che, talora sotto l’effetto di alcol, danno vita a situazioni di disturbo, nonché a furti e reati predatori in genere”. Inoltre, nelle ore notturne, era stato segnalato che risultavano bivaccare in condizioni di degrado igienico sanitario diverse persone, per lo più straniere, con pericolo per la loro incolumità – alcune delle quali anche in stato di ubriachezza.

La situazione, che peraltro è stata oggetto di apposito comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura e di relativo “Tavolo Tecnico” in Questura,” aveva creato una condizione di degrado e di pericolo per la sicurezza urbana, con crescente allarme sociale e criticità anche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, che ha reso necessario un tempestivo intervento di bonifica e pulizia, con relativo sgombero dell’area in argomento”.

“Allo scopo di contrastare e porre fine alla citata situazione di degrado – si legge in una nota della Questura di Lecco -, nella mattinata odierna agenti della Polizia di Stato, coadiuvati da militari dell’Arma dei Carabinieri e da agenti della Polizia Locale di Lecco, si sono recati in Piazza Affari di Lecco per “bonificare” la zona e mettere in sicurezza la citata area cantiere ivi presente, con l’ausilio di personale specializzato che ha provveduto a cinturare lo stabile con appositi pannelli rigidi”.

Nell’occasione sono state individuate e identificate tre persone di nazionalità straniera che stavano bivaccando sotto il porticato di piazza Affari, una delle quali è risultata in posizione irregolare – ragione per la quale sono state avviate nei suoi confronti le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

Viene inoltre reso noto che “sulla base delle determinazioni assunte in sede di apposita seduta del C.P.O.S.P. tenutasi presso la Prefettura – U.T.G. e di quelle assunte in sede di relativo Tavolo Tecnico che ha avuto luogo presso la Questura di Lecco”, sono stati disposti, con apposita ordinanza del Questore di Lecco Ottavio Aragona, “mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica, da attuarsi con l’impiego equipaggi delle diverse Forze di Polizia interessate (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale), nelle fasce orarie pomeridiane e/o serali, dal 1° luglio per tutto il periodo estivo”.