ARPA LOMBARDIA PARTECIPA AL PROGETTO PILOTA SULLE IMPRESE DI LECCO E SONDRIO

LECCO – Razionalizzare i controlli e migliorare l’efficienza a favore delle imprese e della Pubblica Amministrazione. Questo l’obiettivo del progetto finanziato dall’Unione Europea: “Reforming regulatory inspections in Italy at regional and national level” che coinvolge il dipartimento di Lecco e Sondrio di Arpa Lombardia e l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e che nel 2025 si concentrerà sul settore meccanico, in alcune aree delle province di Lecco e Sondrio.

Il progetto, già avviato nel 2024, prevede sia una serie di incontri con le autorità competenti sia l’analisi dei dati relativi alle verifiche ispettive negli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per valutare la qualità dei dati inseriti e per effettuare verifiche pilota a livello territoriale. L’obiettivo è quello di supportare gli stakeholder nell’analisi delle criticità sulla normativa ambientale e individuare possibili soluzioni attraverso un percorso condiviso.

L’iniziativa sulla riforma delle ispezioni è promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e intende sviluppare modalità di controllo chiare e note anche alle associazioni imprenditoriali.