LECCO – Sono 1020 i cittadini fermati sabato 25 aprile nell’ambito dei controlli di polizia per contenere la diffusione della pandemia da Coronavirus. 36 le persone sanzionate perché fuori casa senza validi motivi, tutti in ordine invece i 103 esercizi commerciali controllati. Andamento molto simile anche nella giornata di venerdì: 1301 persone controllate, 21 sanzioni, 2 denunce per altri reati e attività tutte in regola.