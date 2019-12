SARONNO – Domenica i carabinieri della Compagnia di Saronno hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno e nei dintorni della cittadina, con un’attenzione particolare puntata sulle zone commerciali, sulle periferie residenziali e sui luoghi che ieri erano particolarmente frequentati dai cittadini.

Le pattuglie hanno perlustrato continuamente le vie di Sarnno con posti di controllo lungo le strade principali, identificando e controllando 65 persone e 47 veicoli. Non sono mancati i trasgressori. In particolare, un 47enne di Uboldo alla guida della sua autovettura è stato sorpreso in tarda serata con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato sequestrato il veicolo.

Due altri utenti della strada rispettivamente di 41 e 23 anni, l’uno di Garbagnate Milanese e l’altro della provincia di Lecco, fermati durante due diversi posti di controllo, durante la perquisizione veicolare sono stati trovati in possesso di stupefacenti. Nello specifico, il 41enne aveva una dose di cocaina nascosta nel portaoggetti e il 23enne aveva una dose di marijuana nel portadocumenti dello sportello. Ad entrambi, segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, sono state ritirate le patenti di guida.