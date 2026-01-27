CONTROLLI DELLA QUESTURA: ESPULSI DUE IRREGOLARI, UNO CON PRECEDENTI

LECCO – Proseguono le attività straordinarie di controllo del territorio disposte dal Questore di Lecco, Stefania Marrazzo, nell’ambito delle operazioni mirate a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa. Nelle ultime settimane, i servizi della Polizia di Stato hanno portato al rintraccio di due cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale.

Gli accertamenti effettuati attraverso le banche dati in uso alle Forze di Polizia hanno permesso di identificare un uomo di origine nigeriana e uno peruviano, entrambi quarantenni. Per uno dei due sono emersi anche precedenti di polizia.

A seguito delle verifiche, il Prefetto di Lecco ha emesso nei loro confronti un decreto di espulsione, successivamente convalidato dal Giudice di Pace. I due uomini sono stati quindi accompagnati al rimpatrio attraverso l’aeroporto di Milano Malpensa, con il supporto di personale specializzato nelle scorte internazionali.