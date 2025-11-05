CONTROLLI RAFFORZATI SULLA LECCO-MILANO CON POLFER E SECURITY TRENORD

LECCO – La Polizia Ferroviaria del Compartimento Lombardia e la Security di Trenord stanno svolgendo, con cadenza settimanale, servizi di controllo del territorio e a bordo treno lungo le tratte Milano-Lecco e Cadorna-Malpensa.

I servizi, che hanno interessato le suddette tratte, hanno visto coinvolti ogni giorno 24 operatori di polizia nelle stazioni e 6 operatori di polizia a bordo dei treni.

La presenza della Security di Trenord, unitamente a operatori di Assistenza e Controllo e a responsabili di capitreno e macchinisti, ha consentito una più agevole verifica dei titoli di viaggio e ha consentito di offrire maggiore assistenza e informazione ai passeggeri.

Questa sinergia mira a contrastare non solo le attività illecite commesse nelle aree interessate, ma anche di fornire più elevati standard di sicurezza percepita per tutti colore che frequentano le stazioni e utilizzano il trasporto ferroviario per la mobilità quotidiana.