CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA A LECCO, 78 PERSONE IDENTIFICATE

LECCO – Nel pomeriggio di ieri lunedì 14 ottobre, in città ha avuto luogo un servizio straordinario di controllo in alcune aree del centro, in particolare in piazza della Stazione, in piazza Diaz, in via Volta, nonché in piazza Affari e sul lungolago.

La Polizia di Stato è scesa in campo nelle zone della città interessate dal maggior afflusso di persone ed il servizio ha avuto luogo con l’impiego di personale della Questura – U.P.G.S.P., coadiuvato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, nonché della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco.

Nell’ambito del servizio sono stati controllati due esercizi commerciali. 78 poi le persone identificate e 14 i veicoli controllati.

Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati effettuati da personale della Polizia di Stato – Divisione PASI (Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione), in collaborazione con ATS Brianza Regione Lombardia e con il Reparto Prevenzione Crimine di Milano, otto controlli amministrativi presso altrettanti esercizi pubblici, che hanno consentito di accertare le seguenti violazioni: mancata esposizione dei cartelli elenco delle “bevande alcoliche”, degli orari di apertura e chiusura dell’attività e del divieto di fumare, nonché violazioni in materia di sicurezza alimentare. Le suddette violazioni hanno determinato l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo pari a 3072 euro.

Sono stati altresì eseguiti controlli volti a verificare il rispetto delle procedure, dei requisiti soggettivi e della corretta custodia delle armi da parte dei detentori; a tal riguardo, sono state ritirate, ai fini della rottamazione, 20 fucili, 2 pistole e 742 munizioni. L’attività di polizia ha riguardato anche la regolarità degli stranieri sul territorio nazionale e, a tal riguardo, ne sono stati identificati 367 e, nell’ultimo mese, sono stati emessi 5 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale.