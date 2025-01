CONTROLLI STRAORDINARI IN CITTÀ, IL BILANCIO: IDENTIFICATE 1.724 PERSONE

LECCO – Questa mattina, nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Sergio Pomponio, è stato tracciato un bilancio dei risultati conseguiti dai servizi straordinari di controllo del territorio nella città di Lecco, a un mese e mezzo dall’avvio.

Dal 5 dicembre scorso sono state condotte 9 operazioni straordinarie interforze, durante le quali sono stati attivati 42 posti di controllo, identificate 1.724 persone, verificati 324 veicoli, elevate 19 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, controllati 47 esercizi pubblici con l’applicazione di 10 sanzioni amministrative ed è stato eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero irregolare.

L’efficacia del dispositivo è confermata dalla riduzione della delittuosità complessiva (-23%) rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. In particolare, risultano in calo i reati maggiormente influenzabili dall’intensificata presenza delle Forze dell’Ordine: lesioni dolose (-60%), danneggiamenti (-56%), furti in generale (-11%), furti con destrezza (-17%) e furti su autovetture (-50%).

Il Prefetto ha evidenziato che “l’azione sinergica e coordinata delle Forze di polizia ha prodotto risultati tangibili, contribuendo in modo significativo anche al rafforzamento della sicurezza percepita dalla collettività. La prosecuzione di tali servizi, opportunamente rimodulati nella frequenza e negli obiettivi operativi, si conferma strategica per il contrasto alle forme di criminalità diffusa e predatoria.”

Alla riunione hanno partecipato il vicesindaco di Lecco, Simona Piazza, il questore Stefania Marrazzo, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Nicola Melidonis, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Massimo Ghibaudo e il comandante della Polizia Locale Lucio Dioguardi.