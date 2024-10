CONTROLLO DI VICINATO. RINNOVATI GLI ACCORDI TRA SINDACI E PREFETTURA

LECCO – Firmato questa mattina il rinnovo dell’Accordo sul Controllo di Vicinato tra la Prefettura di Lecco e i Sindaci di undici Comuni della provincia: Annone di Brianza, Calco, Calolziocorte, Civate, Cortenova, Dorio, Galbiate, La Valletta Brianza, Lierna, Molteno e Valmadrera. Alla sottoscrizione, presieduta dal prefetto Pomponio, hanno partecipato i primi cittadini dei Comuni interessati, il questore di Lecco Marrazzo e i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, rispettivamente il Colonnello Melidonis e il Colonnello Ghibaudo.

Il protocollo di controllo di vicinato esprime un modello di collaborazione tra le istituzioni e i cittadini per promuovere una sicurezza attiva e partecipata sul territorio. Grazie a questo strumento, i cittadini potranno contribuire in maniera attiva alla prevenzione di comportamenti sospetti, collaborando direttamente con le forze dell’ordine, senza però sostituirsi ad esse, in un’ottica di prevenzione e tutela del bene comune.

Nel corso dell’incontro, il prefetto ha sottolineato l’importanza di questo accordo, ricordando che “La sicurezza è un valore collettivo, un impegno che riguarda tutti noi, dalle istituzioni fino ai cittadini. Il rinnovo di questo protocollo rafforza la rete di protezione sul nostro territorio, basata su fiducia reciproca e responsabilità condivisa. Collaborare significa costruire una comunità più sicura e più unita, in cui ognuno ha un ruolo attivo nel contribuire al benessere di tutti”.

I vertici provinciali delle Forze di polizia hanno evidenziato l’importanza di incoraggiare la collaborazione tra cittadini e forze di polizia, rimarcando il ruolo cruciale della prevenzione nel contrastare fenomeni di microcriminalità. L’iniziativa rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza della cittadinanza, promuovendo al contempo una maggiore attenzione verso il proprio territorio e incentivando il dialogo e la coesione sociale. I Comuni coinvolti si impegnano a mantenere una costante comunicazione con i residenti, attraverso incontri, campagne informative e momenti di formazione sui temi della sicurezza e della prevenzione.

La firma di oggi segna un passo importante per la tutela del territorio, ribadendo la centralità di una sicurezza partecipata e condivisa. L’impegno dei cittadini, insieme all’esperienza e al coordinamento delle forze dell’ordine, rappresenta la chiave per garantire la tranquillità e il benessere delle nostre comunità.