COLICO – Ritiro della patente e inibizione del suo utilizzo in territorio italiano per l’automobilista svizzero che ha percorso contromano la Statale 36 in zona Colico a bordo della sua Subaru Legacy.

Sabato mattina un utente ha segnalato la manovra pericolosa alla Polizia Stradale che subito si è messa sulle tracce dell’automobilista. Una pattuglia della sottosezione di Bellano ha svolto, con esito negativo, una prima perlustrazione. Durante la giornata però il centro di videoregistrazione urbano di Morbegno ha individuato il veicolo…