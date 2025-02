CONVEGNO SU STOPPANI A MILANO, IN EVIDENZA LE COLLEZIONI LECCHESI

MILANO – In occasione del bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, la rassegna Volti e Storie. Ritratti di lecchesi illustri, organizzata nel 2024, ha messo in luce il contributo significativo dell’abate alla scienza e alla cultura, celebrando la sua eredità attraverso eventi che ne hanno evidenziato l’attività.

La valorizzazione del contributo di Stoppani allo sviluppo e al progresso della società italiana continua anche quest’anno in un’importante iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra il Museo di Storia Naturale di Milano, il Centro Internazionale di Studi Rosminiani e i Comuni di Milano e Lecco.

Venerdì 14 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, al Museo di Storia Naturale di Milano, si terrà il convegno “Antonio Stoppani. Luci dagli archivi nel bicentenario della nascita”. L’incontro avrà lo scopo di esplorare in modo approfondito ed esaustivo la documentazione sulla vita e l’attività di Stoppani in molti archivi milanesi e lombardi. L’evento sarà quindi un’occasione per promuovere la conoscenza e i materiali della collezione lecchese, custoditi e resi fruibili nel polo archivistico del Si.M.U.L.