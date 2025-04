CONVOCATO IL COMITATO ORDINE E SICUREZZA PER I PONTI PRIMAVERILI

LECCO – In vista delle prossime festività pasquali, del ponte del 25 aprile e del 1° maggio, si è riunito presso la Prefettura di Lecco il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Sergio Pomponio, per la definizione delle linee di intervento a tutela della sicurezza dei cittadini e dei visitatori sul territorio provinciale.

All’incontro hanno partecipato il vicequestore vicario Luca Rocco, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Nicola Melidonis, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Massimo Ghibaudo, il comandante della Polizia Provinciale Gerolamo Quadrio, in rappresentanza della Provincia, e il comandante della Polizia Locale del Comune di Lecco Lucio Dioguardi.

Nel corso della riunione è stata disposta la prosecuzione dei servizi di alto impatto già operativi sul territorio, con un rafforzamento mirato nelle aree a maggiore affluenza turistica e nei principali luoghi di aggregazione.

La pianificazione condivisa prevede inoltre una specifica intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa, attraverso controlli coordinati nelle aree urbane, con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie, in previsione dell’aumento degli spostamenti legati al periodo festivo.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle cerimonie religiose previste nel periodo pasquale, con servizi di vigilanza rafforzati per garantire il sereno svolgimento delle celebrazioni e l’accesso ai luoghi di culto, specie nei centri a maggiore afflusso.

Tutte le forze di polizia, in collaborazione con le Polizie Locali, assicureranno una presenza visibile e costante, con pattugliamenti appiedati, posti di controllo e accertamenti mirati a prevenire comportamenti a rischio e a garantire condizioni di sicurezza nei luoghi pubblici e lungo le principali direttrici di movimento.

“La sicurezza non è fatta solo di interventi repressivi, ma di presenza, ascolto e attenzione diffusa al territorio,” ha dichiarato il Prefetto. “Nei momenti di maggiore socialità, come le festività pasquali, è fondamentale che le istituzioni facciano sentire la propria vicinanza concreta alle persone, presidiando i luoghi pubblici e intervenendo con tempestività dove serve. Anche un controllo può essere occasione di dialogo e di consolidamento del rapporto di fiducia con il territorio”.